Язык до банкротства доведет? Бренды поспешили откреститься от Регины Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко рискует лишиться доходов из-за собственной несдержанности. Бренды поспешили удалить фотографии и страницы с ней, пока и их не приплели к скандалу с домашним насилием.

Бывшую ведущую «Орла и решки» Регину Тодоренко затравили в соцсетях после высказывания о жертвах домашнего насилия. Телеведущая допустила, что эти самые жертвы просто бездействовали.

Своими мыслями Тодоренко поделилась в прямом эфире в интервью PeopleTalk 23 апреля. Позже еще раз повторила свою идею главному редактору Glamour: телеведущая объявила, что женщинам, которых бьют, просто нравится быть жертвами насилия. Ее собеседницы в прямом эфире покивали Тодоренко головой, а через два дня на интерпретацию темы домашнего насилия обратили внимание СМИ.

Первым отреагировал журнал Glamour. После эфира они вспомнили, а вернее, об этом напомнили подписчики, что в 2019 году издание сделало Тодоренко «Женщиной года». Журнал извинился за боль от прямого эфира и лишил телеведущую звания.

Но, возможно, Тодоренко из этого скандала выйдет не только без титулов, но и без денег. В последние годы бывшую ведущую «Орла и решки» приглашали рекламировать такие бренды, как Calzedonia, L’Oreal, J7, Pampers. Первые два наверняка сейчас потирают ручки, ведь их контракты с теледивой уже закончились. L’Oreal и не скрывает это.

Такой пост опубликовали в российском аккаунте марки после того, как один из подписчиков обратился в главный офис с просьбой прекратить сотрудничество с человеком, который оправдывает домашнее насилие.

Гарантированный звонок

Не так повезло J7. Компания 1 апреля начала промо с Тодоренко, которое должно продлиться до 31 июля. Выиграть можно 500 тысяч рублей, экосумку или гарантированный звонок телеведущей. Интересно, насколько теперь последний из указанных призов будет пользоваться популярностью. Видимо, об этом же задумались и в J7, потому что страница акции в Instagram в субботу вечером изменилась до неузнаваемости.

Источник фото: Instagram

Похожее преображение произошло с аватаркой компании во «ВКонтакте».

Источник фото: «ВКонтакте»

Первый блин комом

Автор Telegram-канала о маркетинге DNative Алексей Ткачук заметил, что Тодоренко была первым локальным амбассадором бренда Pampers в России. Вот так сейчас выглядят комментарии на странице бренда в Instagram.

Источник: Instagram

В компании сказали, что расстроены высказываниями Тодоренко и обязательно примут меры.

«Мы категорически не поддерживаем насилие. Для нас нет ничего важнее здоровья, благополучия и безопасности людей. Мы очень глубоко расстроены и разочарованы тем, как прозвучали слова Регины. Уже разбираемся в сложившейся ситуации. Мы во всем разберемся!» — сказали сайту Suреr в компании Pampers.

Пока официально о каких-либо разрывах контрактов не говорилось. После всей этой реакции Тодоренко извинилась, и не один раз. Скоро станет понятно, насколько ей поверили бренды.