В ожидании Ким Чен Ына. Почему СМИ не верят заявлениям о здоровье лидера Северной Кореи

Лидер Северной Кореи не появляется на публике уже несколько недель. И это может означать, если не его смерть, то какие-то проблемы со здоровьем. Все сомнения сможет развенчать только его личное появление перед камерами и заявление, считает политолог Наталия Елисеева.

«Ким Чен Ын уже долгое время не появлялся на публике. Понятно, что здесь действительно могло что-то случиться. Просто об этом пока официально не сообщают. Руководство Северной Кореи сейчас, видимо, пытается принять решение о том, что дальше делать, как дальше быть, какую информацию выдавать», — сказала Елисеева в комментарии «360».

Политолог обратила внимание на то, что сейчас никто не поверит ни в одно заявление руководства Северной Кореи — поможет только реальное появление Ким Чены Ына.

Не факт, что он умер, но возможно он лечится, он находится в больнице, в коме и так далее. Но в любом случае что-то происходит и об этом пока не сообщают Наталия Елисеева.

Что касается преемников, то наиболее вероятными Елисеева назвала младшую сестру лидера Ким Е Чжон или последний из оставшихся в живых сын Ким Ир Сена — Ким Пхен Иль. По мнению политолога, Ким Пхен Иль выгоден тем, что он в почтенном возрасте и управляем.

Ким Е Чжон, считает Елисеева, можно назвать темной лошадкой. Сестру Ким Чен Ына упрекают в слишком прозападных взглядах. Кроме того, она женщина, и в столь консервативной стране, как Северная Корея, вряд ли сможет стать лидером. Политолог также полагает, что приход к власти Ким Е Чжон не оградит страну от внутренних конфликтов.

«Самый плохой вариант — внутриэлитная борьба, которая может привести к печальным последствиям. Вплоть до смены режима. Все будет понятно после реальных заявлений со стороны Северной Кореи. Надо еще смотреть, сколько лидер не будет появляться на публике. Пока Северная Корея пытается поддерживать имидж того, что он жив», — заключила Елисеева.

Телеканал CNN обратил внимание на то, что лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. Он даже пропустил торжественную церемонию по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. На этом фоне появились слухи о том, что Ким Чен Ын серьезно болен или даже умер.