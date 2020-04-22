«Грузинский Карлсон на крыше». Михаил Саакашвили возвращается во власть на Украине

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины по реформам. Российские и украинские политики назвали его назначение ошибкой. Будучи одесским губернатором, он прославился преимущественно скандалами и уголовными делами.

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что может стать вице-премьером Украины по реформам. Войти в состав правительства ему предложил лично президент Владимир Зеленский.

«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время», — написал Саакашвили у себя в Facebook.

В ближайшее время он обещал представить депутатам Верховной рады свои предложения по изменению правительственной программы. Саакашвили надеется, что будет полезен кабмину и сможет использовать свой международный опыт для повышения престижа страны.

В ожидании скандалов

Пригласив Саакашвили, Зеленский пошел по стопам Порошенко. Экс-депутат Верховной рады, политолог Владимир Олейник считает, что решение об этом кадровом назначении принимал не президент, а его западные партнеры. Однако в любом случае назначать бывших президентов иначе как советниками никогда нельзя.

«Потому что, [когда Саакашвили] получил должность губернатора Одессы при Порошенко, мы видели, какие там разгорались скандалы. Я думаю, что на совещаниях, где будут присутствовать Саакашвили и Аваков, будут убирать стаканы на всякий случай. Потому что два горца могут эмоционально выяснять отношения», — рассказал Олейник «360».

По его мнению, назначение закончится очередными скандалами. Саакашвили будет скандалить с премьером Денисом Шмыгалем. Затем начнутся конфликты с Зеленским. Потому что, побыв однажды первым, экс-президент Грузии уже не сможет быть вторым или третьим во власти.

Грузинский Карлсон на украинской крыше

Неудивительно, что в 2015 году в качестве губернатора Саакашвили выбрал себе Одесскую, а не другую область. Ведь там располагается морской порт. А это транзит товаров. На новом месте Саакашвили начал с «показухи», напомнил Олейник, — пообещал за год восстановить международную трассу М-15 Одесса — Рени в Румынию. Затем переключился на Киев.

«Он не вникал в управление, даже не во всех райцентрах побывал. Губернатору нужно заниматься областью, а он начал заниматься Украиной, скандалить с премьером, а потом и с Порошенко. Потому что понимал, что, если останется на уровне Одессы, эта трясина его затянет, ему нужно двигаться дальше — в премьеры, потом в президенты», — добавил Олейник.

После этого Порошенко осознал, что «выращивает врага». Осенью 2016 года на Украине возбудили уголовное дело за растраты средств из городского фонда «На благо Одессы». Саакашвили был вынужден написать заявление об отставке. Однако экс-губернатор продолжал рваться к власти. Летом 2017 года его лишили украинского гражданства, затем объявили в розыск. 28 мая 2019 года Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. На следующий день бывший президент Грузии рейсом из Варшавы прилетел в Киев.

Лучшее, что экс-губернатор сделал для области — распорядился открыть «хатынку для бракосочетаний», где можно расписаться в день подачи заявления.

«Он, как бочка ржавая, прогрохотал по Украине, и все. Ну конечно, Украина его еще помнит как Карлсона на крыше. Когда его спецназ брал, а он на крышу вылез. Вот это было интересно смотреть. Это такой грузинский Карлсон на украинской крыше», — заключил Олейник.

Продолжит развал страны

Если Зеленский в самом деле пригласил Саакашвили в вице-премьеры, то Украину не ждет ничего хорошего, считает российский сенатор Владимир Джабаров. Экс-губернатор оставляет после себя «выжженное поле». Кроме «болтовни», он ничем и никогда реально не занимался.

«Привык жить на деньги заокеанских спонсоров, а сейчас завершит начатое при Порошенко. Когда он начал разваливать Украину, его вовремя оттуда выгнали. Но, думаю, сейчас на Украине будет аналогичная ситуация, их давний конфликт с Аваковым продолжится», — уверен сенатор.

Возвращение Саакашвили, которого в Грузии обвиняют в совершении ряда тяжких преступлений, не самый удачный выбор Зеленского.

«Мне кажется, Зеленский до сих пор не вышел из той роли, которую блестяще играл в „Студии Квартал-95“. И мне очень жалко украинский народ, который располагает уникальными людьми, кадрами, талантами, а выдвигает на передний план то коррупционеров, то откровенно слабых политиков, то таких деятелей развлекательного жанра», — подытожил Джабаров.