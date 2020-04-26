PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

В PepsiCo решили отказаться от рекламы с Региной Тодоренко после того, как она оправдала домашнее насилие. Телеведущая рекламировала сок J7.

«Мы были очень расстроены сложившейся ситуацией, мы были даже шокированы этими словами, потому что такие утверждения не соответствуют ценностям компании и ценностям ее брендов. Мы выступаем категорически против насилия в любых формах. Было принято решение о приостановлении данной медиакомпании», — сказал «360» директор по коммуникациям PepsiCo Россия Александр Костиков.

Компания сняла рекламу с Региной Тодоренко с эфира, они поменяли оформление соцсетей.

Мы против насилия в любой его форме, и компания примет какие-то решения. Они будут озвучены позже. Разрыв контракта — это юридическая процедура, которая занимает какое-то время, поэтому сейчас преждевременно говорить. Но, естественно, мы вернемся к этому Александр Костиков.

Регина Тодоренко в очередной раз возмутила общественность своими высказываниями. В двух подряд интервью она сказала, что жертвы домашнего насилия ничего не делают, чтобы его избежать. Телеведущую обвинили в оправдании домашнего насилия и затравили в соцсетях.

После интервью журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года», которое ведущая получила в 2019 году. В Pampers объявили, что расстроены высказываниями Тодоренко и обязательно примут меры. Она вместе с сыном рекламировала продукцию бренда.