PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко
«Мы были очень расстроены сложившейся ситуацией, мы были даже шокированы этими словами, потому что такие утверждения не соответствуют ценностям компании и ценностям ее брендов. Мы выступаем категорически против насилия в любых формах. Было принято решение о приостановлении данной медиакомпании», — сказал «360» директор по коммуникациям PepsiCo Россия Александр Костиков.
Компания сняла рекламу с Региной Тодоренко с эфира, они поменяли оформление соцсетей.
Мы против насилия в любой его форме, и компания примет какие-то решения. Они будут озвучены позже. Разрыв контракта — это юридическая процедура, которая занимает какое-то время, поэтому сейчас преждевременно говорить. Но, естественно, мы вернемся к этомуАлександр Костиков.
Регина Тодоренко в очередной раз возмутила общественность своими высказываниями. В двух подряд интервью она сказала, что жертвы домашнего насилия ничего не делают, чтобы его избежать. Телеведущую обвинили в оправдании домашнего насилия и затравили в соцсетях.
После интервью журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года», которое ведущая получила в 2019 году. В Pampers объявили, что расстроены высказываниями Тодоренко и обязательно примут меры. Она вместе с сыном рекламировала продукцию бренда.