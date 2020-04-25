«Ее позиция была последовательной». Главред Glamour объяснил, почему Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Высказывание известной телеведущей Регины Тодоренко о том, что женщины сами виноваты в домашнем насилии, получило продолжение. Журнал Glamour решить забрать у нее статус «Женщина года». Случилось это после шквала комментариев на странице издания в Instagram. Главный редактор журнала Иляна Эрднеева объяснила «360» свою позицию.

«Мы против какой-либо травли, буллинга и попыток вычеркнуть человека из общества. Я уверена, что Регина еще будет предпринимать определенные действия на эту тему. Конечно, я желаю всем нам, чтобы мы в этом вопросе (защиты женщин — прим. ред.) были более солидарны», — заявила главред.

Она предположила, что, возможно, Тодоренко неправильно выразилась. Но издание не готово вернуть ей звание. «Наверняка какие-то формулировки у Регины были не совсем точные. Но если вы смотрели эфир, то имели возможность наблюдать, что ее позиция была довольно последовательной», — подчеркнула Эрднеева.

Ранее в сети Instagram появился пост от журнала Glamour. В нем редакция заявила, что лишает Тодоренко звания «Женщина года».

Телеведущая на обвинения подписчиков ответила, что сама не готова рассказать о своих детских страхах и о том, что «когда-то произошло».

Ранее Тодоренко в одном из онлайн-интервью резко осудила тех, кто публично рассказывает о разводах и домашнем насилии.