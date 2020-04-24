Чехия не победила коронавирус, но уже открыла границы. Местные рассказали, как теперь живет страна

Жительница Праги рассказала, что сперва они узнали о досрочном завершении карантина. Его планируют снять уже 25 мая — на две недели раньше изначального срока. Кроме того, в стране постепенно начнут свою работу спортзалы, рестораны, салоны и другие предприятия. Однако самый большое удивление у жителей вызвало решение об открытии границ.

Вчера Чешский суд вынес решение, что меры по ограничению торговли и свободного перемещения людей были незаконными. Их ввел Минздрав, а это может делать только правительство. И оно решило просто взять и отменить эти меры, хотя могло продлить их, чтобы все было законно Жительница Чехии.

Александра Петрякова 10 лет работает экскурсоводом в Праге и очень рада этим изменениям. Она рассказала «360», что с 24 апреля все граждане Чешской республики и иностранцы, которые постоянно проживают в стране, имеют право выезжать за границу. Для этого не требуется никаких дополнительных причин или разрешений — люди могут отправится даже в отпуск.

Она отметила, что с апреля граждане могли выезжать за границу, только если это было связано с какими-то неотложными делами.

«С 14 апреля страну можно было покинуть, если требовалось личное присутствие в суде, умер кто-то из родственников, за кем-то из близких требовался уход или это были очень важные заграничные командировки — по работе, по бизнесу. С 24 апреля никаких причин и разрешений не надо», — пояснила Петрякова.

По ее словам, премьер-министр Чехии ведет переговоры с Хорватией и Болгарией. Обсуждается и возможность поездок в Грецию, Таиланд и Мальдивы — речь идет о летнем отдыхе у моря. Петрякова считает, что те страны, в которых ситуация благополучная, будут открываться.

Однако все граждане и иностранцы, которые возвращаются обратно в Чешскую республику, должны будут предъявить тест на коронавирус. По словам Петряковой, он должен быть не старше четырех дней.

Житель Праги Кирилл рассказал, как именно путешественники должны будут делать этот тест.

Те, кто выезжает регулярно, по работе, должны каждые две недели сдавать тест на коронавирус. Можно покидать страну и с целью туризма. В этом случае необходимо будет сдавать тест по возвращению, или отправится на двухнедельный карантин Кирилл.

Александра Петрякова отметила, что пока не ясно, кто и как будет это проверять. Если у приезжего все-таки окажется положительный тест на коронавирус, он должен будет отправиться на двухнедельный карантин.

«Вопрос — кто будет за этим следить? Ответ, как сказал чешский министр — это ответственность каждого человека. Мы очень рассчитываем, на адекватность граждан и жителей Чешской республики», — пояснила собеседница «360».

Однако не все жители уверены, что их соотечественники проявят высокую степень ответственности. По мнению Светланы Горной, когда власти в первый раз призвали людей соблюдать самоизоляцию, многие послушались.

«Вопрос — сделают ли это сейчас люди, когда отсидели уже больше месяца на самоизоляции? Пойдут ли они еще раз на такой сознательный шаг, когда ограничений нет, а статистика хорошая?», — засомневалась она.

Кирилл подчеркнул, что такое решение вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые жители уверены, что это — поспешное решение. Ведь стране может грозить вторая волна — и она может быть страшнее.

«Министерство внутренних дел попросило граждан воздержаться от путешествий, потому то не во всех странах ситуация обстоит также хорошо, как в Чехии», — заключил он.