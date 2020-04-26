«Просто делали свою работу». Как пожарные спасли Чернобыль от второго взрыва в 1986 году

Катастрофа в Чернобыле могла повториться еще раз через месяц после первого взрыва. 23 мая между третьим и четвертым блоками станции произошел пожар. Участник его ликвидации рассказал о тушении огня в условиях радиации.

Пожар начался в ночь на 23 мая 1986 года. Александр Гудков рассказал RT, что был среди тех спасателей, которые сразу отправились на выезд и пошли на разведку.

По его словам, тогда все помнили, что 26 апреля шесть пожарных, которых отправили тушить огонь после взрыва, скончались. Поэтому в этот раз Владимир Максимчук, под командованием которого они находились, решил поберечь людей и, наоборот, всех отвел на два километра от очага.

Тушили пожар пятерками. Гудков попал в первую. Он собрал наиболее опытных людей.

«Времени было мало, мы подсоединили рукав и побежали, водитель должен был подать воду. Я слышу: машина ревет, а воды нет. Пришлось бежать вниз. Водитель был, повторю, очень опытный человек, но настолько разволновался, что забыл открыть клапан, не пустил воду. Как вернулись, я тут же получил втык от Максимчука за то, что мы там находились вдвое больше положенного времени», — рассказал Гудков.

Он вспомнил, что к тушению пожара они приступили около двух часов ночи, а закончили — в 14:30. По словам Гудкова, если бы им не удалось оперативно ликвидировать огонь, сгорело бы все, включая загруженный реактор.

Гудков добавил, что они в этот момент не чувствовали, что спасли мир, они «просто делали свою работу».