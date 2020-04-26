В больницах китайского города Ухань не осталось зараженных коронавирусом пациентов. Именно там в конце 2019 года началась вспышка COVID-19.

Такое заявление сделал официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн. Его слова процитировало РИА «Новости».

Благодаря общим усилиям уханьских врачей и помогающим им со всей страны медикам по состоянию на 26 апреля в больницах Уханя ноль пациентов с коронавирусной инфекцией Ми Фэн.

По данным на 25 апреля, с начала эпидемии в провинции Хубэй зафиксировали 68 128 случаев заражения коронавирусом. Их них 50 333 пациента с подтвержденным диагнозом были обнаружены в самом Ухане. Из всех заболевших COVID-19 выздоровели 63 604 человека, еще 4512 — скончались. Большая часть погибших сконцентрировалась именно в эпицентре вспышки пандемии — в Ухане. Там с болезнью не справились 3869 пациентов. По данным последней опубликованной статистики, в больницах оставались 12 зараженных пациентов.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта. По последней информации, во всем мире зафиксировали почти три миллиона подтвержденных случаев заражения. Из них почти 204 тысячи скончались, еще 840 тысяч — выздоровели.