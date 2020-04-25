Регина Тодоренко высказалась по поводу женщин, публично жалующихся на рукоприкладство мужей. Пользователи соцсетей обрушили на нее волну критики, обвинив в оправдании домашнего насилия.

Ведущая передачи «Орел и решка» вместе с мужем Владом Топаловым давала интервью Peopletalk. Помимо всего прочего, изрядно прошлась по известным женщинам, которые выкладывают в соцсетях Stories и жалуются на рукоприкладство своих партнеров.

Тодоренко заявила, что женщина должна задать себе вопрос, почему она стала жертвой — а не рассказывать о ситуации в семье всему миру.

«Нужно быть психически больным человеком, чтобы брать камеру и говорить „Боже, мой муж меня бьет!“ А почему бьет, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?».

К кому именно относятся ее слова Тодоренко не уточнила, однако в сети уверены — речь идет о недавнем ролике Агаты Муцениеце, в котором она рассказала о насилии со стороны своего бывшего мужа Павла Прилучного.

Заявление Тодоренко вызвало негодование у пользователей сети. Еще больше критики обрушилось на ведущую после эфира с главным редактором журнала Glamour Иляной Эрднеевой. Там Тодоренко попыталась объяснить свою позицию — заявив, что «женщине нравится чувствовать себя жертвой». В соцсетях тут же накинулись на Регину, обвинив ее в оправдании домашнего насилия.

Ведущая поспешила извиниться перед подписчиками в Instagram «за некорректные формулировки». Однако это не остановило травлю.

Извинения не сохранили и звание «Женщина года», которое трижды присуждал ей журнал Glamour.

Главный редактор издания в беседе с «360» объяснила что это было обдуманное решение. Эрднеева предположила, что ведущая могла неправильно выразиться, однако издание не планирует возвращать ей звание.

«Наверняка какие-то формулировки у Регины были не совсем точные. Но если вы смотрели эфир, то имели возможность наблюдать, что ее позиция была довольно последовательной».

Но главная претензия пользователей к Тодоренко заключается даже не в некорректности формулировок. Некоторые считают, что открыто говорить о своих семейных дрязгах — единственный путь для многих женщин заявить о своих проблемах, такой своеобразный «крик о помощи».

Досталось и супругу телеведущей, Владу Топалову.

Впрочем, нашлись и те, кто заступился за Тодоренко.

В похожей ситуации недавно оказалась актриса Настасья Самбурская, которая сначала так же в резкой форме осудила известных женщин, демонстрирующих семейные проблемы на широкую публику, а чуть позже в другом посте посмела вступиться за мужчин.

Часть аудитории сразу обвинила тогда актрису в поощрении домашнего насилия, хотя она несколько раз подчеркнула что является его противником.