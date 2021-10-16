Большие новости 16 октября. Жертвы метанола на Урале, уровень иммунитета россиян к ковиду, школьная «Игра в кальмара»

Спирт с метанолом стал причиной смерти 18 человек в Екатеринбурге. Следователи завели уголовное дело. Уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу составил 45%. На сайте стопкоронавирус.рф появился счетчик вакцинированных. Уральские школьники повторили испытания из «Игры в кальмара». Об этих и других событиях субботы, 16 октября, в дайджесте «360».

Паленый алкоголь убил уральцев

Поддельный алкоголь с содержанием метанола привел к гибели 18 жителей Екатеринбурга. Горючую жидкость на разлив продавали на одном из рынков города. Первым информацию распространил координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. Он пояснил, что активисты вместе с полицией уже пять раз изымали эту продукцию, но продавцы отделывались только штрафами. Следственный Комитет завел уголовное дело по факту сбыта товаров, повлекшего смерть людей. Полиция задержала двух подозреваемых, причастных к реализации опасного спирта.

Посчитан иммунитет россиян к ковиду

Уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу достиг 45%. Такие данные привел оперативный штаб. Данные рассчитали на основе количества сделанных прививок и числа переболевших людей. На сайте стопкоронавирус.рф появился счетчик вакцинации, где можно узнать, сколько человек сделали прививки в регионе.

«Игра в кальмара» на стадионе

Школьники Екатеринбурга повторили первые два испытания из сериала «Игра в кальмара. Молодые косплееры собрались на стадионе, где сыграли в «Тише едешь — дальше будешь» и «Сахарные соты». Для полного соответствия с сюжету, за участниками игр наблюдали одетые в красные балахоны охранники в масках с геометрическими фигурами.

Антирекорды по ковиду

Новые коронавирусные антирекорды зафиксировали в России за минувшие сутки. Прирост новых случаев заражения стал максимальным с начала пандемии. Возбудителя инфекции выявили у 33 208 человек. Также впервые за сутки количество смертей стало максимальным. Умерли 1002 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Поножовщина в Якутии

Пациент диспансера с ножом напал на соседей по палате. По данным СМИ, причиной стало нестабильное психическое состояние мужчины. В республиканском Минздраве заявили, что в результате нападения погиб один человек, пятеро получили ранения. Пострадавших доставили для лечения в Центр экстренной медицинской помощи. Следователи завели уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

Футболисты сошлись в рукопашную

Игроки футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку. Все началось с удара полузащитника «Динамо» Андрея Захаряна по ногам футболиста «Спартака» Максимилиано Кофрие. На защиту пострадавшего одноклубника бросился Самуэль Жиго. Нападающий «бело-голубых» Вячеслав Грулев тоже решил не оставаться в стороне. В результате в потасовке приняли участие практически все игроки. Матч закончился со счетом 2:2.