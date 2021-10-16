Общественник рассказал про неэффективность мер к продавцам разливного спирта в Екатеринбурге

Участники проекта «Народный контроль» вместе с полицейскими пять раз изымали продукцию у продавцов спирта в торговом комплексе «Ботанический» в Екатеринбурге. Именно там погибшие сегодня 16 человек купили жидкость с метанолом. Об этом «360» рассказал координатор проекта Дмитрий Чукреев.

Он отметил, что штрафы, которые накладывались на предпринимателей, особого урона им не наносили.

«Мы туда раз пять приезжали с сотрудниками полиции, составляли все необходимые документы, протоколы, продукция изымалась, а предприниматели наказывались. Но минимальными штрафами и административной ответственностью», — пояснил Дмитрий Чукреев.

Он отметил, что продукцию участники проекта отправляли на экспертизу, но тогда никаких вредных составляющих она не выявила. То есть кроме административной ответственности за торговлю спиртом предпринимателям предъявить ничего не смогли.

По словам общественника, проблема заключается в неэффективности наказания. Некачественный спирт производят во многих регионах страны, откуда его привозят и продают. Дмитрий Чукреев пояснил, что надо разбираться со всеми выстроенными цепочками. Иначе все смерти продолжатся.

«Спрос рождает предложение. Если есть дешевая продукция, то почему бы тем, у кого мало денег, ее не покупать? Там торговали спиртом на розлив. Жалко, что гибнут люди от той беспечности, которую проявляют предприниматели ради своей наживы», — подытожил Дмитрий Чукреев.

За неделю в микрорайоне Чкаловский Екатеринбурга, по данным «Народного контроля», скончались 16 человек после отравления метиловым спиртом. Продукцию они покупали на розлив на одном из местных рынков. По словам Дмитрия Чукреева, полиция задержала продавцов, а следователи завели уголовное дело. В правоохранительных органах пока никак не прокомментировали эту информацию.