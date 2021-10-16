Голикова рассказала о счетчике коллективного иммунитета в России

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о том, что на сайте стопкоронавирус.рф запустился счетчик вакцинации. Там можно посмотреть данные о количестве привившихся.

По данным Telegram-канала Правительства России, там можно посмотреть данные о тех, кто привился первым компонентом и тех, кто вакцинировался полностью.

Также там есть интерактивная карта. На ней можно увидеть такие данные, как уровень вакцинации, заболеваемость и действующие ограничения.

«Каждый гражданин сможет самостоятельно оценить ситуацию в своем регионе, а также, если он принимает решение о путешествии или о передвижении в другие регионы страны, сможет увидеть, как развивается эпидемиологическая ситуация в регионе путешествия», — рассказала Голикова.

Ранее оперштаб раскрыл информацию об уровне коллективного иммунитета к коронавирусу в России. В целом по стране он составляет 45%, в Подмосковье — 64%. По данным оперштаба, прививку первым компонентом сделали 51 018 767 человек. Оба этапа прививки прошли 47 558 639 россиян.