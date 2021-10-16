Школьники Екатеринбурга устроили «Игру в кальмара» на местном стадионе

Школьники собрались в Екатеринбурге на стадионе, чтобы повторить испытания из популярного сериала «Игра в кальмара». Как сообщил сайт E1.ru, участники сыграли в «Тише едешь — дальше будешь» и «Сахарные соты».

По словам одного из участников, место для проведения игр пришлось поменять. Изначально группа собралась около школы № 131, но помешал охранник.

«Нам пришлось уйти. Мы перешли на поле неподалеку, туда, где нет людей, чтобы никому не мешать», — рассказал юноша.

Судя по опубликованным в социальных сетях кадрам, участники испытаний надели белые костюмы, а не зеленые, как было в сериале. Но охранников одели по всем канонам: красные балахоны и маски с геометрическими фигурами. В руках у них было оружие, из которого нарушителей «расстреливали».

Как выяснил сайт kp.ru, «Игру в кальмара» устроили для съемок сюжета YouTube-блогера Хаймана.

«Игра в кальмара» возглавила список популярных сериалов сервиса Netflix. Менее чем за месяц историю смертельной борьбы за крупный денежный приз посмотрели 11 миллионов человек.