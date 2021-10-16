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    16 октября 2021, 13:03

    Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу раскрыли в России

    Оперштаб: уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 45%

    Дамир Матюхин, Ольга Назаркина

    Оперштаб раскрыл информацию об уровне коллективного иммунитета к коронавирусу в России. В целом по стране он составляет 45%, в Подмосковье — 64%.

    Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу раскрыли в России

    Коллективный иммунитет рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью достижения коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции в стране, пояснили специалисты.

    По данным оперштаба, прививку первым компонентом сделали 51 018 767 человек. Оба этапа прививки прошли 47 558 639 россиян.

    Счетчик вакцинации от коронавируса и тепловую карту ситуации с заболеваемостью сегодня разместили на сайте стопкоронавирус.рф. Там будут публиковаться два блока данных.

    По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, они будут меняться еженедельно исходя из средненедельных данных по заболеваемости по регионам, а также исходя из накопленных недельных данных по прививкам.

    Данные о вакцинации включают две графы: «Вакцинация первым компонентом» и «Полностью законченная вакцинация». Показатель коллективного иммунитета можно посмотреть как в целом по стране, так и в каждом регионе отдельно.