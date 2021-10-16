Жертвами употребления метанола в Екатеринбурге стали 18 человек. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. По данному факту следователи завели уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

По версии следствия, с 7 по 14 октября 2021 года в Чкаловском районе Екатеринбурга несколько человек продали местным жителям спиртосодержащую жидкость, представляющую опасность для жизни и здоровья. После употребления этой жидкости погибли 18 человек.

Следователи уже осмотрели место происшествия, провели обыски, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы.

Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель областного следственного управления СК России Александр Шульга.

Издание Е1.ru со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых сообщило, что по уголовному делу о гибели 18 человек после употребления метилового спирта задержали двух подозреваемых.



По данным ведомства, речь идет о местных жителях 43 и 54 лет. В настоящее время полицейские ищут места производства и сбыта опасной продукции. Кроме того правоохранители намерены выяснить, как долго задержанные занимались незаконным бизнесом и выявить людей, которые им в этом помогали.

Прокуратура Свердловской области объявила, что проведет внеплановые проверки всех рыночных комплексов Екатеринбурга.

О гибели жителей Екатеринбурга после отравления метанолом сообщил координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. Он отметил, что продукцию продавали на разлив на местном рынке. Ранее активисты уже жаловались на эту торговую точку в полицию, но каждый раз продажи продолжались, а владельцы платили штрафы.