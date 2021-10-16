Первый тайм матча «Спартака» и «Динамо» закончился дракой

Футболисты «Спартака» и «Динамо» подрались в конце первого тайма матча РПЛ, который прошел на московском стадионе в Тушине. Конфликт начался с того, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян ударил по ногам футболиста «Спартака» Максимилиано Кофрие. Пользователи социальных сетей поделились видео с места событий.

Для защиты одноклубника на динамовца бросился Самуэль Жиго. После к делу подключился нападающий бело-голубых Вячеслав Грулев. В результате началась крупная потасовка, где игроки двух команд пошли стенка на стенку.

Как сообщили очевидцы событий, к драке подключились даже игроки со скамейки запасных. По итогам первого тайма желтые карточки от судьи получили капитан «Спартака» Георгий Джикия, Жиго, Захарян и Грулев. Пока счет в игре 1:0 в пользу «Динамо».