16 октября 2021, 20:19
Минздрав сообщил о пяти раненных во время поножовщины в клинике Якутска
Минздрав: в результате нападения в клинике в Якутске ранены пять человек
Минздрав Якутии подтвердил информацию о гибели пациента в клинике Якутска. Еще пять человек получили ранения, сообщило РИА «Новости».
По данным ТАСС, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, состояние двоих врачи оценивают как среднее.
Все пострадавшие были доставлены в Республиканскую больницу № 2 — Центр экстренной медпомощи, заявил представитель Минздрава Якутии в комментарии агентству.
В диспансер уже выехали следователи регионального СУ СК РФ. Все обстоятельства происшествия уточняются. По предварительной информации, один из пациентов онкодиспансера напал на своих соседей по палате из-за нестабильного психического состояния на фоне своей болезни.