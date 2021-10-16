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    16 октября 2021, 20:19

    Минздрав сообщил о пяти раненных во время поножовщины в клинике Якутска

    Минздрав: в результате нападения в клинике в Якутске ранены пять человек

    Ольга Назаркина

    Минздрав Якутии подтвердил информацию о гибели пациента в клинике Якутска. Еще пять человек получили ранения, сообщило РИА «Новости».

    Минздрав сообщил о пяти раненных во время поножовщины в клинике Якутска

    По данным ТАСС, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, состояние двоих врачи оценивают как среднее.

    Все пострадавшие были доставлены в Республиканскую больницу № 2 — Центр экстренной медпомощи, заявил представитель Минздрава Якутии в комментарии агентству.

    В диспансер уже выехали следователи регионального СУ СК РФ. Все обстоятельства происшествия уточняются. По предварительной информации, один из пациентов онкодиспансера напал на своих соседей по палате из-за нестабильного психического состояния на фоне своей болезни.