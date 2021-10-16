Суточный прирост случаев коронавируса в России поставил новый рекорд

Пандемия коронавирусной инфекции в России устанавливает новые суточные антирекорды. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки положительный тест на инфекцию сдали 33 208 человек. У 9% из них не было никаких симптомов. Это самый большой прирост с начала пандемии.

Лидерами по количеству новых заражений стали Москва — 6545 человек, Санкт-Петербург — 3088 новых случаев и Московская область — 2403 подтвержденных случая инфекции. Кроме того большой прирост заражений выявили в Самарской (+838), Нижегородской (+706) и Воронежской областях (+671).

Регионами с самым низким приростом по количеству новых случаев заражения коронавирусом стали Ненецкий автономный округ (+14), Чукотка (+17), Магаданская и Еврейская области (+18) и Камчатка (+40).

Общее число заражений коронавирусом в России с начала пандемии составило 7 958 384. Вторым антирекордом за минувшие сутки стало количество смертей. Умерли 1002 человека с подтвержденной инфекцией. Выздоровели после ковида 21 883 человека.