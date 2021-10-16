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    16 октября 2021, 17:11

    Жертвами отравления паленым алкоголем в Екатеринбурге стали 16 человек — «Народный контроль»

    Координатор проекта «Народный контроль» Чукреев: в Екатеринбурге 16 человек умерли от разливного спирта с метанолом

    Ольга Назаркина

    В России произошло уже второе за месяц массовое отравление людей паленым алкоголем. На этот раз в Екатеринбурге. О гибели 16 человек заявил координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.

    Жертвами отравления паленым алкоголем в Екатеринбурге стали 16 человек — «Народный контроль»

    По его данным, люди погибли от отравления метанолом. Все они пили спирт, который разливали на Ботаническом рынке, сообщил ТАСС.

    «Предприниматель, который работал — его уже задержали — на рынке Ботаническом, Патриса Лумумбы, 4, реализовывал спирт на розлив», — сказал Чукреев.

    При этом он не уточнил, когда именно скончались люди.

    В правоохранительных органах города эту информацию пока не прокомментировали.

    Ранее массовое отравление водкой с метанолом произошло в Оренбургской области. Там погибли 34 человека. Были возбуждены уголовное дела по статьям о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц, незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции и незаконном обороте этилового спирта.