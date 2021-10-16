В России произошло уже второе за месяц массовое отравление людей паленым алкоголем. На этот раз в Екатеринбурге. О гибели 16 человек заявил координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.

По его данным, люди погибли от отравления метанолом. Все они пили спирт, который разливали на Ботаническом рынке, сообщил ТАСС.

«Предприниматель, который работал — его уже задержали — на рынке Ботаническом, Патриса Лумумбы, 4, реализовывал спирт на розлив», — сказал Чукреев.

При этом он не уточнил, когда именно скончались люди.

В правоохранительных органах города эту информацию пока не прокомментировали.

Ранее массовое отравление водкой с метанолом произошло в Оренбургской области. Там погибли 34 человека. Были возбуждены уголовное дела по статьям о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц, незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции и незаконном обороте этилового спирта.