Более тысячи человек умерли от ковида за сутки впервые с начала пандемии

Очередные коронавирусные рекорды установлены в России. За последние сутки в стране выявили 33 208 новых случаев коронавируса. Этот показатель впервые перевалил за 33 тысячи. Также установлен максимум смертности от ковида за сутки — скончались 1002 пациента.

Статистику обнародовал оперштаб. Уточняется, что еще 21 883 заболевших полностью выздоровели. Среди новых заразившихся у 9% не было никаких клинических проявлений заболевания.

В лидерах по количеству новых случаев — Москва (6545), за ней следует Санкт-Петербург (3088), на третьем месте — Московская область (2403).

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в стране близкой к критической. В ряде регионов начали ужесточать ограничительные меры, однако локдаун на федеральном уровне вводить не планируют. Об этом накануне сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По распоряжению Роспотребнадзора в стране в два раза снизили срок выполнения ПЦР-теста на коронавирус. Если раньше он составлял двое суток, то теперь не может быть больше 24 часов. Кроме того, в Москве начали проводить бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. У людей с положительным результатом бесплатно берут пробы на ПЦР для подтверждения или опровержения диагноза.