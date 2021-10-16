Пациент онкодиспансера с ножом напал на соседей по палате в Якутии, сообщил источник «Интерфакса». Есть раненые и погибшие.

Telegram-канал Baza уточнил, что жертвой нападения стал один человек, еще четверо ранены. По данным канала, происшествие случилось в наркодиспансере.

По предварительным данным, убитый и раненые были соседями по палате вооруженного ножом пациента. Причиной нападения стало нестабильное психическое состояние мужчины.

Специалисты диспансера обезоружили буйного пациента и задержали его. Пострадавших среди медицинского персонала нет, уточнил Telegram-канал «112».

Минздрав и правоохранительные органы Якутии пока никак не прокомментировали эту информацию.