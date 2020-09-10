За решетку или за границу. В белорусском Координационном совете остался 1 человек

Из семи членов президиума Координационного совета Белоруссии на свободе в республике осталась только Светлана Алексиевич. Остальные либо покинули страну, либо оказались под арестом. О том, какое будущее ждет КС, и спасет ли Алексиевич от ареста ее мировая известность — в материале «360».

Координационный совет Белоруссии возник на фоне протестов, которые вспыхнули в стране после выборов президента. О его создании 14 августа объявила бывший кандидат на пост главы республики Светлана Тихановская — она заявила, что организовывает Координационный совет для трансфера власти в Белоруссии.

Формирование КС началось на следующий день, а уже 19 августа состоялись выборы членов президиума. В него вошли семь человек — нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, юрист Лилия Власова, представитель Минского тракторного завода (МТЗ) Сергей Дылевский, адвокат Максим Знак, политолог Ольга Ковалькова, которая является доверенным лицом Тихановской, координатор штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико Мария Колесникова, а также бывший министр культуры Павел Латушко.

В тот же день Координационный совет озвучил свои основные требования: прекращение политического преследования граждан республики со стороны властей, освобождение политических заключенных и выплата компенсации пострадавшим, а также признание выборов президента, которые прошли 9 августа, недействительными.

КС потребовал провести новые выборы главы Белоруссии, которые должны состояться в соответствии с международными стандартами. При этом своей главной целью совет назвал не только проведение новых выборов, но и «мирный трансфер власти».

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Уголовное дело

20 августа Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против Координационного совета. Организацию обвинили в «призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». По этой статье нарушителям грозит от трех до пяти лет колонии.

По словам представителей ведомства, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Члены совета эти обвинения опровергли. Оппозиция подчеркнула, что все цели, которые обозначены в резолюции и способы, которые используют, законны — они основаны на Конституции Белоруссии.

Что стало с членами президиума КС

Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский

24 августа СМИ сообщили о задержании лидера стачечного комитета Минского тракторного завода Сергея Дылевского и доверенного лица Светланы Тихановской Ольги Ковальковой. Их обвинили в попытке организовать на заводе несогласованный митинг. Их арестовали сначала на 10 суток, а 3 сентября, когда этот срок истек — еще на 15, за нарушение установленного порядка проведения митинга.

Сергей Дылевкий до сих пор остается под стражей в Минске, а Ольга Ковалькова покинула страну. 5 сентября стало известно, что она находится в Польше. По словам МВД Белоруссии, ее отпустили по состоянию здоровья. Однако сама член КС заявила, что в изоляторе к ней подошли представители власти, которые сказали, что она должна покинуть страну — иначе «не выйдет очень долго».

Павел Латушко

25 августа бывшего министра культуры Беларуси Павла Латушко вызвали в СК на допрос по делу о призывах к захвату власти. 2 сентября оппозиционер сообщил, что отправился в Польшу для участия в экономической конференции.

Однако вскоре он заявил, что был вынужден покинуть республику, так как его поставили перед выбором — уехать за рубеж или сесть в тюрьму. Латушко рассказал, что выбрал свободу, но выразил надежду вернуться в Белоруссию в скором времени.

Лилия Власова

31 августа юриста Лилию Власову задержали сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси. Ее забрали в тот момент, когда она пришла к нотариусу, чтобы проконсультироваться по семейным делам. В тот же день квартиру Власовой обыскали. В документах сказано, что обыск проводили в рамках расследования налоговых нарушений фирмами «Мерлинтур» и «ПолетКонсалт» — одним из основных учредителей в них выступает сын Власовой Борис.

Против Власовой возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов». За это ей грозит до семи лет лишения свободы.

Мария Колесникова

7 сентября белорусские СМИ сообщили, что Марию Колесникову похитили неизвестные около Национального художественного музея в Минске — по словам свидетелей, люди в гражданской одежде и масках затолкали ее в автобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

Никто из коллег и знакомых не мог до нее дозвониться. В президиуме Координационного совета заявили, что ее задержали, однако правоохранители эту информацию отрицали. В результате через 12 часов после исчезновения, поисками Колесниковой занялась милиция.

Колесникову нашли через сутки после похищения — в Пограничном комитете Белоруссии заявили, что она пыталась попасть на Украину. Вместе с ней находились еще два члена КС, которые пересекли границу. Марию Колесникову при этом задержали. После этого никакой информации о ее местоположении не было. По словам защитника Колесниковой Людмилы Казак, члена КС пытался насильно выдворить из страны КГБ Белоруссии.

9 сентября отец Колесниковой сообщил, что его дочь арестовали и отправили в следственный изолятор № 1, который расположен на улице Володарского в Минске. Позже адвокат выяснил, что Колесникову признали подозреваемой в деле о попытке захватить власти в Белоруссии. Она стала первым членом Координационного совета, кто получил такой статус.

Максим Знак

8 сентября оппозиционер Павел Латушко сообщил, что Максим Знак перестал выходить на связь. Вскоре пресс-служба штаба Бабарико опубликовала видео его предполагаемого задержания. Знак не появился и утром следующего дня — он должен был выйти в эфир радиостанции «Эхо Москвы», но не сделал этого.

Вечером 9 сентября Следственный комитет Белоруссии сообщил, что адвоката вместе с Марией Колесниковой задержали в рамках расследования уголовного дела по захвату власти в республике. В ведомстве отметили, что обладают доказательствами «действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране», которые совершались некоторыми членами КС.

Светлана Алексиевич

Нобелевский лауреат в области литературы Светлана Алексиевич осталась единственным членом Координационного совета, который не покинул республику и не оказался под арестом. Однако 9 сентября она сообщила, что к ней в квартиру пытаются попасть неизвестные.

На обращение Алексиевич откликнулись заместитель посла Литвы в Белоруссии Аста Андрияускене и посол Литвы Андрюс Пулокас. Они приехали к ней в квартиру вскоре после того, как узнали о происходящем. По словам Андрияускене, возле дома последнего члена президиума КС они увидели толпу журналистов и «пару микроавтобусов».

После этого заместитель посла Литвы позвала на помощь других дипломатов ЕС. В результате к Алексиевич приехали дипломаты из Германии, Польши, Швеции, Словакии и Чехии — чтобы защитить ее от возможного ареста.

Что ждет Координационный совет?

Белорусский политолог Валерий Карбалевич рассказал «360», что власть последовательно нейтрализует президиум Координационного совета разными способами.

«Часть вытолкали за границу, часть — посадили в тюрьму. Таким образом власти нейтрализуют орган, который ставит под сомнение легитимность президентских выборов, легитимность власти Лукашенко, и вообще легитимность существующего политического режима. Лукашенко действует в своем стиле — других способов борьбы с политическими оппонентами он не признает — грубая сила и больше ничего», — отметил собеседник.

Карбалевич засомневался в том, что Координационный совет продолжит какую-то работу. Он также не уверен, что организация сможет восстановить президиум — потому что «любой член президиума — это кандидат на тюрьму». Кроме того, для выбора нового президиума необходимо провести собрание КС в составе одной тысячи человек.

«Как это сделать в Минске, в условиях, когда власть блокирует любые попытки собраться? Я с трудом представляю, что можно найти какое-то помещение, юридически все это оформить», — сказал он.

Я думаю, что единственный вариант деятельности этого совета — за границей, если Светлана Тихановская постарается его восстановить из тех членов, кто уже успел выехать за рубеж. Но с точки зрения Лукашенко — это такой абсолютно не опасный вариант Валерий Карбалевич

Политолог отметил, что последнего свободного члена Координационного совета, который остался на территории Белоруссии, может не спасти от задержания даже мировая известность.

«Сегодня в Белоруссии Лукашенко [выходит] за пределы любых форм Конституции, здравого смысла. Я не исключаю, что его может не остановить народный авторитет Светланы Алексиевич — сегодня к ней уже стучались, ломали ей дверь. Я думаю, сейчас любая оценка международного сообщества не имеет никакого значения», — заключил Карбалевич.