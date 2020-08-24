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    24 августа 2020, 12:12

    СМИ сообщили о задержании представителей белорусской оппозиции

    Александра Ломейко

    Силовики задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Об этом сообщил Telegram-канал Belsat.

    Ковалькову и Дылевского задержали на проходной Минского тракторного завода (МТЗ) силами бойцов ОМОНа. Оппозиционеров поместили в автозак.

    Официальных комментариев по причине их задержания нет. Предположительно, их забрали за организацию несанкционированного массового мероприятия.

    В Белоруссии после прошедших 9 августа президентских выборов начались протесты, которые сопровождались стычками с силовиками. О забастовках объявили некоторые крупные предприятия. По итогам голосования победил действующий президент республики Александр Лукашенко, набравший 80,1%. У его соперницы Светланы Тихановской, как подсчитал ЦИК, 10,1% голосов избирателей.

    Оппозиция сформировала Координационный совет, назвав его органом для передачи власти. Несколько человек его покинули после заведения уголовного дела и обвинений со стороны президента республики Александра Лукашенко. Президиум совета остался прежним.

    Сам белорусский лидер потребовал, чтобы силовики за минувшие выходные навели порядок в стране.

    Новости SMI.FM