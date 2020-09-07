Новый лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова пропала в Минске. Главное

Утром 7 сентября белорусские СМИ сообщили, что Колесникову похитили неизвестные около Национального художественного музея в Минске. Очевидцы заявили, что ее посадили в автобус с надписью «Связь». Сайт Tut.by сослался на свидетеля, который видел момент похищения. По словам очевидца Анастасии, Колесникову якобы затолкали в фургон люди в гражданской одежде и масках.

ТАСС сообщил, что Колесникова не подходит к телефону, хотя он включен. Она — единственный лидер штаба оппозиции, кто остался в Минске после выборов 9 августа. Адвокат Колесниковой Людмила Казак сказала РИА «Новости», что тоже не знает, где ее клиентка.

Пресс-секретарь координационного совета (его создала Тихановская после выборов президента Белоруссии) Антон Родненков в 10:13 (время совпадает с московским) сообщил, что Колесникова была в центре Минска по делам. После увиденной новости о якобы похищении он стал выяснять, где его коллега, однако уже в 11:00 и его мобильный номер стал недоступен. Член координационного совета Максим Знак сказал сайту, что сам не знает о местонахождении Колесниковой и Родненкова.

Мария Колесникова / Источник фото: РИА «Новости» / Евгений Одиноков

РИА «Новости» связалось с минским МВД, однако в ведомстве не получали информации о задержании Колесниковой и других членов оппозиции — Родненкова и пресс-секретаря совета Ивана Кравцова. По словам блогера и активиста Антона Мотолько, Кравцова задержали около Центрального книжного магазина в Минске.

Sputnik пообщался также со Следственным комитетом Белоруссии, Комитетом государственного контроля и ГУВД Минска, но там тоже ничего не знают о задержании. По данным «Интерфакса», милиция опровергла задержание Колесниковой.

Совет белорусской оппозиции потребовал немедленно освободить Колесникову, а также еще трех человек — Лилию Власову, Антона Родненкова, Ивана Кравцова. Также совет призвал вернуть в Белоруссию Ольгу Ковалькову, Павла Латушко и Светлану Тихановскую.

Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская возложила ответственность за исчезновение на власти Белоруссии и назвала это попыткой сорвать работу координационного совета.

Светлана Тихановская / Источник фото: РИА «Новости» / Илья Питалев

В историю с Колесниковой вмешался Евросоюз. Представитель пресс-службы Еврокомиссии и внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сказал, что организация делает все, чтобы получить информацию об исчезновении белорусского оппозиционера.

Министр иностранных дел Литвы довольно резко высказался о якобы похищении Колесниковой. По словам Линаса Линкявичюса, Белоруссия, вместо того чтобы разговаривать с жителями страны, постепенно избавляется от них.