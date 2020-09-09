СМИ: Марию Колесникову арестовали и отправили в минский СИЗО

Член Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова находится под стражей в СИЗО Минска. Об этом белорусским СМИ сообщил ее отец.

«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», — сказал отец Марии Александр Колесников сайту tut.by.

Издание уточнило, что речь идет о следственном изоляторе № 1 на улице Володарского.

Однако представители Госпогранкомитета Белоруссии заявили, что официальная информация по Колесниковой будет позже.

Члены КС 7 сентября сообщили о пропаже Марии Колесниковой. В последний раз ее видели утром того дня в центре Минска. Очевидец утверждает, что оппозиционерку посадили в автобус и увезли в неизвестном направлении. Также исчезли другие представители Координационного совета — Иван Кравцов и Антон Родненков.

Спустя сутки появилась информация, что всех троих заметили при пересечении границы с Украиной, Колесникову задержали. После этого никаких данных о местоположении женщины не было.

Представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико сообщили, что Колесникова могла находиться в Мозырьском погранотряде, а оттуда ее перевезли в белорусскую столицу. Мария во время предвыборной кампании возглавляла штаб Бабарико. Когда его арестовали, она стала поддерживать другого кандидата в президенты — Светлану Тихановскую.

Ранее СМИ писали, что неизвестные ворвались в квартиру Марии Колесниковой в центре Минска.