Уголовное дело завели в Белоруссии из-за создания координационного совета оппозиции

Генеральный прокурор Александр Конюк заявил, что деятельность координационного совета направлена на захват власти. Кроме того, он может нанести вред национальной безопасности Белоруссии.

Конюк отметил, что дело открыто по статье УК РБ «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». По ней можно получить от трех до пяти лет колонии.

При этом представители совета заявили РИА «Новости», что они не угрожают нацбезопасности страны.

О создании координационного совета на прошлой неделе объявила Светлана Тихановская. По ее словам, этот орган предназначен для мирной передачи власти.

Совет впервые собрался 19 августа. На нем выбрали членов президиума и приняли резолюцию. В составе президиума Светлана Алексиевич, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко, Лилия Власова и Сергей Дылевский.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет пытается захватить власть. На это оппозиция ответила, что не ставит перед собой такой задачи.

Выборы президента прошли в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко получил 80,1% голосов, Тихановская — 10,1%. После окончания голосования в ряде белорусского городов начались митинги. В какой-то момент они перетекли в столкновения с силовиками.

По данным МВД страны, семь тысяч человек задержали в первые дни демонстрации. Есть пострадавшие и погибшие. Оппозиция не признала результаты выборов.