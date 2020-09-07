Оппозиционер Латушко заявил, что оказался перед выбором: уехать из Белоруссии или сесть в тюрьму

Оппозиционеру Павлу Латушко поставили ультиматум — покинуть Белоруссию или нести уголовную ответственность, утверждает он сам. Политик выбрал первый вариант, но надеется вернуться в страну в ближайшем будущем.

«Надеюсь в ближайшее время вернуться в Беларусь. Для этого будут созданы международно-правовые и внутриполитические условия», — заявил Павел Латушко. Его слова приводит ТАСС.

Латушко также добавил, что Координационный совет Белоруссии продолжит свою деятельность, не смотря на попытки властей «деморализовать его или дезорганизовать его работу».

Павел Латушко выехал из Белоруссии 2 сентября для участия в экономической конференции в Польше. Сейчас он находится в Вильнюсе.

Ранее стало известно о пропаже трех членов Координационного совета, созданного оппозицией Белоруссии. В их числе Мария Колесникова, Иван Кравцов и Максим Богрецов. Все трое не выходят на связь со своими соратниками. При этом милиция Белоруссии отрицает свою причастность к исчезновению лидеров оппозиции. Позднее появилась информация, что Максим Богрецов все же вышел на связь, с ним все хорошо.