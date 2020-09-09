Соратники потеряли члена Координационного совета Максима Знака и заявили, что его задержали

Член Координационного совета Белоруссии Максим Знак не выходит на связь с утра 8 сентября. Штаб Бабарико опубликован видео с задержанием оппозиционера.

«Последний раз мы общались около 12:00 ночи. С тех пор больше не связывались», — заявил «Интерфаксу» оппозиционер Павел Латушко.

Пресс-служба штаба Бабарико опубликовала видео предполагаемого задержания Максима Знака, передает ТАСС. О задержании сообщили и некоторые Telegram-каналы.

Мобильный телефон Максима Знака не работает, также его друзья и родные не могут дозвониться оппозиционеру через мессенджеры. Утром 9 сентября Знак должен был выйти в эфир радиостанции «Эхо Москвы», но не сделал этого.

Ранее оппозиционеры Белоруссии сообщили о пропаже Марии Колесниковой, которая также входит в президиум Координационного совета. Позже выяснилось, что женщину задержали пограничники при попытке попасть на Украину. Александр Лукашенко заявил, что Колесникова хотела уехать в соседнюю страну к сестре. С ней были двое других оппозицинеров — Антон Родненков и Иван Кравцов. По словам президента Белоруссии, мужчинам удалось пересечь границу и сейчас они находятся на территории Украины. Белорусская сторона будет требовать выдачи оппозиционеров.