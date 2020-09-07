Колесникова не выходит на связь уже 12 часов. Милиция начала поиски

Новый лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова не выходит на связь уже 12 часов. Как сообщил ее соратник, незарегистрированный кандидат в президенты республики Виктор Бабарико, белорусская милиция приняла заявление родственников о ее исчезновении.

Колесникова также является членом президиума координационного совета оппозиции. Об ее исчезновении утром, 7 сентября сообщили в штабе Бабарико.

«Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут», — написал он в Twitter.

Ранее экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что ответственность за исчезновение Колесниковой лежит на властях Белоруссии. Тихановская назвала это попыткой сорвать работу координационного совета.