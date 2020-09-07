facebook_pixel
    07 сентября 2020, 22:37

    Колесникова не выходит на связь уже 12 часов. Милиция начала поиски

    Наталья Жуковская

    Новый лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова не выходит на связь уже 12 часов. Как сообщил ее соратник, незарегистрированный кандидат в президенты республики Виктор Бабарико, белорусская милиция приняла заявление родственников о ее исчезновении.
    Колесникова не выходит на связь уже 12 часов. Милиция начала поиски

    Колесникова также является членом президиума координационного совета оппозиции. Об ее исчезновении утром, 7 сентября сообщили в штабе Бабарико.

    «Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут», — написал он в Twitter.

    Ранее экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что ответственность за исчезновение Колесниковой лежит на властях Белоруссии. Тихановская назвала это попыткой сорвать работу координационного совета.

    Новости SMI.FM