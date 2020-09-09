Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии требовал от члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой покинуть страну. На границу с Украиной ее вывезли насильно.

Как сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак, Коесникову 7 сентября после задержания доставили в ГУБОПиК.

«Затем привезли в КГБ, где до позднего вечера от нее требовали согласиться добровольно покинуть Республику Беларусь. После того как она отказалась, ее насильно вывезли на белорусско-украинскую границу», — сообщила Казак.

Она уточнила, что на теле ее подзащитной есть ушибы и руки «побаливают» после того, как ее силой затолкали в машину. Колесников намерена обратиться с заявлением о проведении судебно-медицинской экспертизы для фиксации телесных повреждений. Однако Колесникову «никто не избивал», и она чувствует себя хорошо.

«Мария столкнулась с угрозами физической расправы, находясь в здании Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (МВД Белоруссии), воспринимать иначе, как реальными, не могла. По фактам угроз лишения жизни Мария также намерена подавать заявления», — сообщила Казак.

Белорусский Следком сообщил, что Мария Кодесникова и Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти. Решается вопрос о мере пресечения. По подозрению в аналогичном преступлении задержан также адвокат Колесниковой Илья Салей.