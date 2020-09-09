Алексиевич отказалась покидать Белоруссию

Белорусская писательница Светлана Алексиевич сообщила, что не собирается покидать страну. Также нобелевский лауреат считает, что координационный совет оппозиции Белоруссии продолжит свою работу.

По словам нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, координационный совет оппозиции Белоруссии не будет прекращать свою работу, передает ТАСС. Сегодня некоторые СМИ сообщили, что неизвестные пытались проникнуть в квартиру писательницы. После чего к Алексиевич съехались журналисты.

«Я не хочу покидать страну», — заявила собравшимся Светлана Алексиевич.

В конце августа Светлану Алексиевич допросили в Следственном комитете Белоруссии. Ее вызвали туда как свидетеля по делу о создании координационного совета.

Ранее в СМИ появилась информация о следственных мероприятиях в квартире Марии Колесниковой. В среду к ней пришли несколько человек в гражданской одежде и масках. Посторонних в дом не пускали. По неподтвержденной информации, в квартире находятся силовики. О причинах прихода пока не сообщается.