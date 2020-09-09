Мария Колесникова стала подозреваемой в деле о попытке захватить власти в Белоруссии. Она первой из членов Координационного совета оппозиции получила такой статус.

«Статус у нее подозреваемой», — рассказал РИА «Новости» адвокат Колесниковой Людмила Казак.

Пока не ясно, какое время Мария Колесникова проведет в СИЗО.

Ранее о задержании оппозиционера сообщил ее отец — Александр Колесников. По словам мужчины, ему позвонил руководитель следственной группы Василюк, рассказал о задержании и предложил привезти передачу. Сейчас Колесникова находится в следственном изоляторе № 1 на улице Володарского в Минске. При этом Госпогранкомитет Белоруссии пообещал предоставить официальную информацию по Марии позднее.

Также СМИ сообщили, что в квартиру Марии Колесниковой ворвались люди в гражданской одежде и масках. По некоторым данным, там работали силовики, которые проводили следственные действия. В дом зашли как минимум пять человек, на входе осталось несколько сопровождающих. Причину своего прихода они не назвали.