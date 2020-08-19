Белорусская оппозиция избрала президиум координационного совета

Оппозиция Белоруссии определилась с составом президиума координационного совета. В его состав вошли семь человек. 19 августа в Минске открылось первое заседание совета.

«В него вошли Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко», — приводит ТАСС текст сообщения негосударственного представительного органа.

В ходе заседания планируют создать рабочие группы координационного совета, который сформировали для организации передачи власти в Белоруссии. Ранее доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова сообщила, что совет будет состоять из 70 человек. По ее словам, он позволит наладить диалог с властью.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности назвал штаб оппозиции «черной сотней» и предупредил, что создание «альтернативных, параллельных и прочих „сотен“» для захвата власти в республике карается законом.

Массовые протесты в Белоруссии проходят уже вторую неделю. Ситуация в республике обострилась после оглашения ЦИК итогов голосования на президентских выборах. По данным Центризбиркома, Лукашенко поддержали 80,1% белорусов, а его соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов избирателей.