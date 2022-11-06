Флаги приспустили в память о жертвах пожара в клубе «Полигон» в Костроме | 360°

Происшествия 06 ноября 2022, 15:41 Флаги приспустили в память о жертвах пожара в клубе «Полигон» в Костроме «Известия»: в Костроме приспустили флаги в память о жертвах пожара в «Полигоне» Телеканал "360"

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В Костроме приспустили флаги в память о жертвах пожара в клубе «Полигон». Об этом сообщили «Известия» в своем Telegram-канале.

В кафе «Полигон» в Костроме произошел пожар в ночь на субботу. В результате погибли 13 человек. В том числе и местный известный диджей. Четверо впали в кому. Все произошло из-за выстрела сигнальной ракетницы во время драки. Спасатели эвакуировали около 250 человек. В Сети опубликовали видео предположительного начала пожара в «Полигоне».

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Подозреваемого в происшедшем задержали, и он признал вину. Ему грозит до четырех лет. Очевидец произошедшего сказал, что выстрел произошел случайно, когда парня толкнули в потасовке. Сообщается, что пожарная сигнализация в кафе сработала своевременно, при этом Следственный комитет возбудил дело о халатности.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с инцидентом. В Костроме объявили 7 ноября днем траура.