Видео предположительного начала пожара в «Полигоне» появилось в Сети | 360°

Происшествия 05 ноября 2022, 18:50 Видео предположительного начала пожара в «Полигоне» появилось в Сети

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Видео предположительного начала пожара в кафе «Полигон» в Костроме, в котором погибли 13 человек, выложили в Сеть. На нем видна первая реакция посетителей.

На окрашенных красным кадрах видно, как от быстро распространяющегося огня начинает обвалиться потолок. Все в дыму, люди кричат и ломятся в двери. Среди криков можно разобрать: «Выходи!», «Откройте!», «Выстрелил!».

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При этом можно увидеть, как один из посетителей заведения спокойно продолжает наблюдать за происходящим на бывшем танцполе с бокалом в руке.

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Сейчас выяснилось, что эвакуационные выходы ночного питейно-развлекательного заведения были заперты.

В ночь на субботу в кафе «Полигон» в Костроме произошел пожар, в результате которого погибли 13 человек, и четверо впали в кому. Причиной стал выстрел сигнальной ракетницы внутри помещения, этому предшествовала некая потасовка. Спасатели эвакуировали около 250 человек. Подозреваемого в происшедшем уже задержали, и он признал вину. Парню грозит лишение свободы на срок до четырех лет. При этом очевидец произошедшего заявил, что выстрел произошел случайно, когда парня толкнули в драке.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с инцидентом. Он направил сообщение российскому лидеру Владимиру Путину. В Костроме объявили7 ноября днем траура.