Лукашенко выразил соболезнования в связи с пожаром в кафе «Полигон» в Костроме | 360°

Мир 05 ноября 2022, 15:41 Лукашенко выразил соболезнования в связи с пожаром в кафе «Полигон» в Костроме Телеканал "360"

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Глава Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Костроме. Об этом сообщило БелТА.

Он направил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину.

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«От имени белорусского народа и от себя лично высказываю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал Лукашенко.

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Также он пожелал пострадавшим поскорее пойти на поправку. По словам главы Белоруссии, население республики с большой печалью восприняло известие о ночном пожаре в кафе «Полигон».

В результате ночного инцидента погибло 15 человек. Четверо пострадавших впали в кому. Состояние остальных потерпевших не уточняется. Всего в момент возгорания из заведения удалось вывести около 260 человек.

Сотрудники местных правоохранительных органов уже смогли задержать возможного виновника в произошедшем. По предварительной версии, к пожару привел запуск петарды. Пиротехнику применили в непредназначенном для этого месте.