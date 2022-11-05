Четверо пострадавших от пожара в кафе «Полигон» впали в кому — СМИ | 360°

05 ноября 2022, 10:55
Четверо пострадавших от пожара в кафе «Полигон» впали в кому — СМИ
Mash сообщил, что после пожара в кафе «Полигон» четыре человека впали в кому
Четверо пострадавших в результате ночного пожара в кафе «Полигон» в Костроме впали в кому. Об этом сообщили авторы Telegram-канала Mash.
Пока неясно, это искусственная кома по решению врачей либо естественная.
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Также авторы издания сообщили, что порядка 60 посетителей кафе «Полигон» обратились за помощью в местные травмпункты. Степень их ранений пока не уточняется. По данным автора Telegram-канала Mash, в основном пострадавших от ночного пожара доставляли в медицинские учреждения на автобусах. Остальные раненые добирались до приемных отделений больниц своим ходом.
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К десяти утра по московскому времени было известно о 15 погибших в результате пожара в кафе «Полигон». Число жертв увеличивалось с ходом разбора завалов сгоревшего помещения. До этого сообщалось о 13 погибших.
По предварительным данным, к пожару в кафе могло привести использование пиротехнического устройства. Такую версию изначально выдвинули сотрудники прокуратуры Костромской области.
Пожары
Пожар в кафе «Полигон» в Костроме
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