Четверо пострадавших от пожара в кафе «Полигон» впали в кому — СМИ | 360°

Происшествия 05 ноября 2022, 10:55 Четверо пострадавших от пожара в кафе «Полигон» впали в кому — СМИ Mash сообщил, что после пожара в кафе «Полигон» четыре человека впали в кому Телеканал "360"

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Четверо пострадавших в результате ночного пожара в кафе «Полигон» в Костроме впали в кому. Об этом сообщили авторы Telegram-канала Mash.

Пока неясно, это искусственная кома по решению врачей либо естественная.

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Также авторы издания сообщили, что порядка 60 посетителей кафе «Полигон» обратились за помощью в местные травмпункты. Степень их ранений пока не уточняется. По данным автора Telegram-канала Mash, в основном пострадавших от ночного пожара доставляли в медицинские учреждения на автобусах. Остальные раненые добирались до приемных отделений больниц своим ходом.

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К десяти утра по московскому времени было известно о 15 погибших в результате пожара в кафе «Полигон». Число жертв увеличивалось с ходом разбора завалов сгоревшего помещения. До этого сообщалось о 13 погибших.

По предварительным данным, к пожару в кафе могло привести использование пиротехнического устройства. Такую версию изначально выдвинули сотрудники прокуратуры Костромской области.