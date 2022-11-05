Известный костромской диджей погиб при пожаре в клубе «Полигон» | 360°

Происшествия 05 ноября 2022, 19:19 Известный костромской диджей погиб при пожаре в клубе «Полигон» Диджей Иван Шкалов скончался во время пожара в костромском кафе «Полигон» "ВКонтакте"

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Известный костромской диджей Иван Шкалов, выступавший под псевдонимом DJ Aster, погиб при пожаре в ночном клубе «Полигон». Об этом сообщило РЕН ТВ.

Друзья погибшего рассказали, что тело Ивана в морге опознал его отец. Тридцатишестилетний диджей долгое время работал в «Полигоне».

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«Я знал Ваню и общался с ним, поэтому меня эта информация очень сильно ошарашила и огорчила, хотя слово огорчила – это слишком мягко сказано»,— рассказал один из друзей Шкалова.

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Знакомая диджея Светлана в социальных сетях выразила свои соболезнования всем погибшим и пострадавшим во время пожара, в том числе Ивану. Она отметила, что Шкалов ей был как сын.

«Этот мальчик был хорошим другом моего сына Ивана. Называю мальчиком потому, что он мне как сынок. Люблю, помню, скорблю. Родные, держитесь изо всех сил! Не передать вашу боль... Храни вас Бог и вечная память Ивану!» — сказала Светлана.

Пожар в ночном клубе в Костроме произошел в ночь на 5 ноября. Спасателям удалось эвакуировать 250 человек. На данный момент известно о 13 погибших.

Предварительно, один из посетителей в ходе конфликта выстрелил из ракетницы, после чего и началось возгорание. Днем в субботу подозреваемого в случившемся задержали, он признал свою вину. Адвокат заявил, что парню может грозить до четырех лет лишения свободы. Очевидец случившегося рассказал, что задержанный выстрелил случайно, когда его толкнули в драке.

В Костромской области 7 ноября пройдет день траура по погибшим во время пожара. В распоряжении «360» появилось видео, на котором видно, как здание кафе «Полигон» почти полностью выгорело изнутри.