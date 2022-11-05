Выстрел был случайным. Очевидец рассказал, как начался пожар в костромском кафе «Полигон» | 360°

Эксклюзив 05 ноября 2022, 18:19 Выстрел был случайным. Очевидец рассказал, как начался пожар в костромском кафе «Полигон» Очевидец Максим Еркович рассказал, из-за чего начался пожар в кафе «Полигон» в Костроме Пресс-служба МЧС

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Выстрел из ракетницы, который, предположительно, стал причиной пожара в кафе «Полигон» в Костроме, был случайным: во время массовой драки одного парня толкнули, и во время падения он выстрелил. Об этом «360» рассказал местный житель Максим Еркович, который в ту ночь отдыхал в заведении вместе со знакомым.

По словам очевидца, драку начали две девушки, потом ребята стали их разнимать. В итоге конфликт приобрел массовый характер — в нем участвовали уже человек 15. Максим заверил, что в этом заведении подобное происходит регулярно.

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«Тот парень лез в драку, кто-то из толпы его ударил, он упал и выстрелил во время падения. Попал в светодиодный прожектор. Охрана его вывела, включили общий свет и все увидели дым», — вспомнил Еркович, как все начиналось.

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Людей стали выводить. Начал рушиться потолок. Дым продолжал распространяться, началась паника и давка возле раздевалок.

«Толпа была, охрану еле пропускали, чтобы они замки открывали. Пропускной пункт, „вертушка“, только на вход открывается, а на выход мы с ребятами его выламывали», — рассказал собеседник «360».

Максиму удалось покинуть заведение одним из первых. Затем он помогал выламывать двери и окна, чтобы вытащить людей: огонь уже подступал к раздевалкам, в толпе раздавались крики.

Максим Еркович не пострадал, но утратил на пожаре паспорт и военный билет.