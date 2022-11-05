Пожарная сигнализация в костромском кафе сработала своевременно | 360°

Происшествия 05 ноября 2022, 19:10 Пожарная сигнализация в костромском кафе сработала своевременно МЧС РФ: пожарная сигнализация в кафе в Костроме сработала своевременно Телеканал "360"

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Пожарная сигнализация в костромском кафе «Полигон» сработала своевременно. Об этом в субботу рассказали в пресс-службе МЧС России, сообщило РИА «Новости».

«В 02:37 на центральный пункт пожарной связи ГУ МЧС России по Костромской области поступило сообщение о возгорании в кафе „Полигон“. Автоматическая пожарная сигнализация сработала своевременно», — отметили в пресс-службе.

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Собеседник агентства пояснил, что ликвидация возгорания осложнялась угрозой обрушения кровли, сложной планировкой помещения. Также источник уточнил, что огонь очень быстро распространялся по помещению. Поиски людей велись во время сильного задымления и высокой температуры. В ликвидации пожара принимали участие 64 человека и 22 единицы техники.

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Серьезный пожар произошел в костромском ночном клубе в ночь на 5 ноября. Предположительно, произошел конфликт между некоторыми посетителями, после чего один из них выстрелил из ракетницы. Из-за этого загорелся потолок заведения, а огонь распространился дальше. Спасателям эвакуировали из здания 250 человек. Им помогал местный житель Сергей Виноградов, который получил ожоги, но обращаться в медучреждение не стал.

По последним данным, погибли 13 человек. Предполагаемого виновника пожара задержали днем в субботу. По данным СМИ, он признал свою вину. В Костромской области 7 ноября пройдет траур по погибшим в кафе.