В Подмосковье благоустроят еще 18 объектов
В Подмосковье в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» начали благоустраивать 18 объектов. Работы пройдут в Клину, Химках, Наро-Фоминске, Королеве и других городах региона.
В пресс-службе Министерства благоустройства Московской области заявили, что строительные работы идут на 18 общественных территориях — рабочие уже начали демонтаж. Всего, по словам министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, работы идут на 38 объектах.
«Губернатор Андрей Юрьевич [Воробьев] ставит перед нами задачу развивать среду так, чтобы в каждом городе „появлялась жемчужина“ — уникальная, особенная, существующая только в нем. Мы ежегодно усиленно работаем над выполнением поставленных задач и улучшением качества городской среды в Подмосковье», — подчеркнул Хайкин.
Проект благоустройства уже готов для сквера на месте пустыря на Молодежной улице в городе Белоозерский в Воскресенском городском округе.
Также облагородят территорию сквера на улице Ленина в Лыткарине.
Преобразится и сквер «Имена земли Клинской — история земли Русской» в Клину.
Также в Клину начались работы по благоустройству зоны отдыха вдоль Демьяновского проезда.
В сквере на Комсомольской улице в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа тоже начали работы.
В Орехово-Зуевском городском округе благоустроят сквер в деревне Давыдово.
В Королеве в программу благоустройства попал сквер имени академика Бруя.
Также масштабное благоустройство пройдет и в Сквере у теннисных кортов в Сергиевом Посаде.
В Краснозаводске Сергиево-Посадского городского округа также облагородят сквер перед центральной площадью.
В Серебряных Прудах работы по благоустройству пройдут в сквере имени Ленина.
В Электростали облагородят территорию Привокзальной площади.
Работы пройдут и в Рощинском сквере в Ивантеевке.
В Зарайске благоустроят территорию улицы Советская.
В Ступине преобразится территория парка культуры и отдыха имени Николая Островского.
Также работы по благоустройству пройдут в парке «Липовая роща» в Одинцовском городском округе.
В Серпухове облагородят набережную реки Нары.
А в Химках пройдут работы в парке имени Льва Толстого.
Всего в 2022 году в Подмосковье благоустроят более 60 объектов — пешеходные зоны, площади, парки, скверы, набережные и функциональные зоны в парках. В том числе работы пройдут на территории бывшего «Детского сада КГБ СССР» в Краснознаменске, а также в Центральном парке в Пушкино, на фонтанной площади в Пущине и в парке «Пехорка» в Балашихе.