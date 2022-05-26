В Подмосковье благоустроят еще 18 объектов

В Подмосковье в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» начали благоустраивать 18 объектов. Работы пройдут в Клину, Химках, Наро-Фоминске, Королеве и других городах региона.

В пресс-службе Министерства благоустройства Московской области заявили, что строительные работы идут на 18 общественных территориях — рабочие уже начали демонтаж. Всего, по словам министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, работы идут на 38 объектах.

«Губернатор Андрей Юрьевич [Воробьев] ставит перед нами задачу развивать среду так, чтобы в каждом городе „появлялась жемчужина“ — уникальная, особенная, существующая только в нем. Мы ежегодно усиленно работаем над выполнением поставленных задач и улучшением качества городской среды в Подмосковье», — подчеркнул Хайкин.

Проект благоустройства уже готов для сквера на месте пустыря на Молодежной улице в городе Белоозерский в Воскресенском городском округе.

Сквер в Белоозерском, Воскресенский городской округ

Также облагородят территорию сквера на улице Ленина в Лыткарине.

Преобразится и сквер «Имена земли Клинской — история земли Русской» в Клину.

Также в Клину начались работы по благоустройству зоны отдыха вдоль Демьяновского проезда.

Зона отдыха вдоль Демьяновского проезда в Клину

В сквере на Комсомольской улице в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа тоже начали работы.

Сквер на Комсомольской улице, Апрелевка

В Орехово-Зуевском городском округе благоустроят сквер в деревне Давыдово.

Сквер в деревне Давыдово, Орехово-Зуевский городской округ

В Королеве в программу благоустройства попал сквер имени академика Бруя.

Сквер имени академика Бруя, Королев

Также масштабное благоустройство пройдет и в Сквере у теннисных кортов в Сергиевом Посаде.

Сквер у теннисных кортов, Сергиев Посад

В Краснозаводске Сергиево-Посадского городского округа также облагородят сквер перед центральной площадью.

Сквер в Краснозаводске, Сергиево-Посадский городской округ

В Серебряных Прудах работы по благоустройству пройдут в сквере имени Ленина.

Сквер имени Ленина, Серебряные Пруды

В Электростали облагородят территорию Привокзальной площади.

Привокзальная площадь, Электросталь

Работы пройдут и в Рощинском сквере в Ивантеевке.

Рощинский сквер в Ивантеевке, Пушкинский городской округ

В Зарайске благоустроят территорию улицы Советская.

Советская улица, Зарайск

В Ступине преобразится территория парка культуры и отдыха имени Николая Островского.

Парк культуры и отдыха имени Н. Островского, Ступино

Также работы по благоустройству пройдут в парке «Липовая роща» в Одинцовском городском округе.

Парк «Липовая роща», Одинцовский городской округ

В Серпухове облагородят набережную реки Нары.

Набережная Нары, Серпухов

А в Химках пройдут работы в парке имени Льва Толстого.

Парк имени Льва Толстого в Химках

Всего в 2022 году в Подмосковье благоустроят более 60 объектов — пешеходные зоны, площади, парки, скверы, набережные и функциональные зоны в парках. В том числе работы пройдут на территории бывшего «Детского сада КГБ СССР» в Краснознаменске, а также в Центральном парке в Пушкино, на фонтанной площади в Пущине и в парке «Пехорка» в Балашихе.