Зону отдыха у Демьяновского проезда благоустроят в Клину в этом году

В Клину проведут благоустройство зоны отдыха вдоль Демьяновского проезда и стадиона «Строитель» в этом году. Обновление осуществят по проекту — победителю пятого всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В рамках первого этапа благоустройства планируется преобразить территорию около Демьяновского проезда и вблизи стадиона «Строитель». Пространство предложено поделить функционально — на зоны проведения массовых мероприятий, активного и тихого отдыха.

Основой архитектурных решений модернизации стала стилистика русской классической усадьбы в современной интерпретации, в различных элементах пространства будут отслеживаться отсылки к творчеству Петра Чайковского.

«Улица Чайковского расположена в самом центре города Клин и является местом притяжения для туристов и местных жителей. Благоустройство территории позволит создать благоприятные условия для жизни и туризма», — сказал Михаил Хайкин.

После благоустройства на территории появятся зона тихого отдыха с экспозицией истории города и арт-объектами, пешеходный деревянный настил с лекторием и сценой, смотровая площадка, площадь для проведения мастер-классов с павильонами ремесленной продукции, игровые элементы и многое другое. Также на участке высадят деревья и кустарники и установят современное освещение и видеонаблюдение.

Также в округе в 2022 году планируется благоустроить два сквера: «Имена земли Клинской — история земли Русской» и Школьный сквер в Высоковске.

Ранее стало известно, что общественную территорию рядом со Школьным бульваром благоустроили в Черноголовке.