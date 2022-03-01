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    01 марта 2022, 13:24

    Новые места отдыха появятся в сквере академика Бруя в Королеве в 2022 году

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Сквер имени академика Бруя в Королеве благоустроят в 2022 году. Там появится зона тихого отдыха, установят спортивные и детские площадки.

    Новые места отдыха появятся в сквере академика Бруя в Королеве в 2022 году | Изображение 1

    Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что сквер преобразится в рамках президентской программы «Жилье и городская среда».

    Мы приступаем к благоустройству скверов, которыми ежедневно пользуются жители и которые служат удобной рекреационной зоной

    Михаил Хайкин.

    Природный уголок находится в микрорайоне Юбилейный. На территории сквера установят новые скамейки, фонари и урны.

    За порядком начнут следить видеокамеры — их подключат к областной системе «Безопасный регион».

    На пешеходных дорожках и тропах обновят покрытие. Сквер озеленят новыми посадками.

    По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.