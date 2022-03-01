Новые места отдыха появятся в сквере академика Бруя в Королеве в 2022 году

Сквер имени академика Бруя в Королеве благоустроят в 2022 году. Там появится зона тихого отдыха, установят спортивные и детские площадки.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что сквер преобразится в рамках президентской программы «Жилье и городская среда».

Мы приступаем к благоустройству скверов, которыми ежедневно пользуются жители и которые служат удобной рекреационной зоной Михаил Хайкин.

Природный уголок находится в микрорайоне Юбилейный. На территории сквера установят новые скамейки, фонари и урны.

За порядком начнут следить видеокамеры — их подключат к областной системе «Безопасный регион».

На пешеходных дорожках и тропах обновят покрытие. Сквер озеленят новыми посадками.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.