Новые места отдыха появятся в сквере академика Бруя в Королеве в 2022 году
Сквер имени академика Бруя в Королеве благоустроят в 2022 году. Там появится зона тихого отдыха, установят спортивные и детские площадки.
Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что сквер преобразится в рамках президентской программы «Жилье и городская среда».
Мы приступаем к благоустройству скверов, которыми ежедневно пользуются жители и которые служат удобной рекреационной зоной
Михаил Хайкин.
Природный уголок находится в микрорайоне Юбилейный. На территории сквера установят новые скамейки, фонари и урны.
За порядком начнут следить видеокамеры — их подключат к областной системе «Безопасный регион».
На пешеходных дорожках и тропах обновят покрытие. Сквер озеленят новыми посадками.
По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.