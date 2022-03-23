Сквер на Комсомольской улице в Апрелевке преобразится в 2022 году

Благоустройство пройдет в сквере на Комсомольской улице в Апрелевке. Территория рядом с домом №12 преобразится в 2022 году. Это городской округ Наро-Фоминск.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что это один из 19 скверов, которые станут лучше в этом году.

В этом году на территории Подмосковья мы планируем благоустроить 64 общественных пространства Михаил Хайкин.

В сквере обустроят площадку для занятий спортом, появятся уличные тренажеры. Здесь же удастся поиграть в настольный теннис под открытым небом.

Для детей подготовят площадку с качелями, каруселями. Рядом установят скамейки и теневые навесы.

Также заменят покрытие пешеходных дорожек, высадят новые зеленые насаждения. Кроме того, здесь улучшат освещение и установят видеокамеры для безопасности. Работу завершат в начале осени.

Ранее Хайкин рассказал, как благоустроили Подмосковье в 2021 году. Парки и набережные получили новую жизнь.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.