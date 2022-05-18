«Сделаем все удобно и красиво». Воробьев рассказал о благоустройстве набережной в Серпухове

Набережную реки Нары благоустроят к осени в Серпухове. Там сделают пирс с качелями, зоны для тихого и активного отдыха, удобные подходы к воде. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, перемены этим не ограничатся — в округе запланировали большую программу.

Сейчас берег реки не благоустроен — территория заросшая и похожа на заброшенную. Это место практически не привлекает желающих прогуляться и отдохнуть.

Проект благоустройства набережной получил в прошлом году награду на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Теперь это место масштабно преобразится. Здесь уже началась расчистка территории. Набережную благоустроят от лодочной станции до Принарского парка. Проложат маршрут под улицей Ворошилова, связав две части города.

У нас большая программа по благоустройству Серпухова. Изменения очевидны, и думаю, что жители их замечают Андрей Воробьев.

На набережной установят павильоны проката, спортивные и детские площадки. Территорию дополнительно озеленят, а за безопасностью будут следить видеокамеры.

«Мы выиграли в конкурсе. Теперь еще одна часть культурного города Подмосковья будет благоустроена. Сделаем все удобно и красиво. Руку мы уже набили — получается сдавать объекты раньше срока», — отметил Андрей Воробьев.

Он рассказал, что, несмотря на сжатые сроки благоустройства, качество от этого не страдает. В работе используют технологии, помогающие ускорить процессы.

Что еще изменится?

С новых смотровых площадок откроется вид на исторический центр Серпухова и реку. Нара — это ключевая ось города, вдоль которой располагаются основные ансамбли.

Теперь набережная станет новым местом притяжения туристов. Ее благоустроят, сделав современным центром отдыха.

Вблизи Высоцкого монастыря сохранят созерцательный отдых, а на пути к Соборной горе появится больше возможностей для активности.

Набережная находится в пешей доступности от Принарского парка, Соборной горы, площади Ленина, а также Высоцкого монастыря.