Рощинский сквер в Ивантеевке благоустроят к началу осени

Рощинский сквер Ивантеевки благоустроят в 2022 году. Там появятся современные тренажеры, места отдыха с теневыми навесами, удобные дорожки.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что это один из 19 скверов, которые преобрязятся в этом году.

Состояние территории неудовлетворительное. Там отсутствует безопасная пешеходная сеть, оборудование детских площадок изношено Михаил Хайкин.

По его словам, сейчас нет и тихого места отдыха для взрослых посетителей. Но вскоре территория изменится.

Подготовят несколько функциональных зон. Для детей появится отдельная игровая площадка с безопасным покрытием.

Сквер дополнительно озеленят. Установят новое освещение и видеокамеры для безопасности жителей. Все благоустройство планируют завершить к осени.

Ранее Хайкин рассказал, как благоустроили Подмосковье в 2021 году. Парки и набережные получили новую жизнь.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.