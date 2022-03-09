Привокзальная площадь Электростали преобразится в 2022 году

Вид привокзальной площади Электростали изменится в 2022 году. Благодаря благоустройству там появятся зоны отдыха, современные светильники, арт-объект, парковка и не только.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что площадь обновят в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда».

Территория привокзальной площади — важное общественное пространство города, и это одно из звеньев, формирующих исторический центр города Михаил Хайкин.

Когда благоустройство завершат, жители и гости Электростали увидят пешеходные зоны с тротуарной плиткой, новые урны и скамейки, современные автобусные остановки у станций.

Площадь находится в центральной части города. Особенностью этого места станет арт-объект «Сферическая панорама».

Ранее Хайкин рассказал, как благоустроили Подмосковье в 2021 году. Парки и набережные получили новую жизнь.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.