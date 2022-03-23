Реконструкцию парка Толстого начнут в Химках

Парк имени Льва Толстого в Химках реконструируют. Проект работ представил в своем Telegram-канале глава городского округа Дмитрий Волошин.

В числе нововведений парка — музейная площадь, амфитеатр и причал для речного транспорта.

«Совсем скоро в парке Толстого начинаем масштабную реконструкцию! Мы полностью обновим и преобразим любимый для тысяч химчан парк», — заявил Волошин.

К осени власти округа планируют обустроить 12 гектаров парка, преобразить центральную аллею. В нем установят сухой фонтан и обустроят новую входную группу. На территории парка построят детские и спортивные площадки, скейт-парк и памп-трек. Проект реконструкции включает в себя новое уличное освещение и видеонаблюдение.

В следующем году в парке Толстого, по словам Волошина, появятся эко-тропы вдоль Канала имени Москвы. Построят и музейную площадь со сценой и амфитеатром. Обновления также коснутся пляжной зоны. План реконструкции включает в себя строительство в парке и стационарного причала для речного транспорта.

«Планируем построить в парке имени Толстого новый причал — об этом нас очень просили жители Старых Химок. В ближайшее время начнем проектирование. Новый причал позволит на речном трамвае из парка добраться до левого берега Химок или в Москву — до Северного речного вокзала», — уточнил Волошин.

Реконструкция парка — часть масштабного проекта «Зеленый каркас», который реализуют в Химках при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.