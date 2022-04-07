Современная зона отдыха с фонтаном появится перед центральной площадью Краснозаводска

Территория рядом с центральной площадью преобразится в Краснозаводске. В сквере перед ней появится современная рекреационная зона.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин подчеркнул, что работу выполнят в 2022 году. Площадь замостят тротуарной плиткой. Жители увидят новые архитектурные формы.

Обустроим событийную площадь и зону тихого отдыха с фонтаном Михаил Хайкин.

Рядом с площадью сделают фудкорт с павильонами, где можно будет перекусить. На аллее Бокова появится фонтан.

Там же предусмотрят теневые навесы и летнюю библиотеку с качелями. Территорию озеленят, высадив новые кустарники и цветники.

Для удобства установят больше скамеек, урн и навигационных стендов. Кроме того, обновят освещение и разместят камеры, которые будут следить за безопасностью.

Ранее Хайкин рассказал, как благоустроили Подмосковье в 2021 году. Парки и набережные получили новую жизнь.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.