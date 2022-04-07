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    07 апреля 2022, 11:22

    Современная зона отдыха с фонтаном появится перед центральной площадью Краснозаводска

    Анастасия Аброськина

    Территория рядом с центральной площадью преобразится в Краснозаводске. В сквере перед ней появится современная рекреационная зона.

    Современная зона отдыха с фонтаном появится перед центральной площадью Краснозаводска | Изображение 1

    Министр благоустройства региона Михаил Хайкин подчеркнул, что работу выполнят в 2022 году. Площадь замостят тротуарной плиткой. Жители увидят новые архитектурные формы.

    Обустроим событийную площадь и зону тихого отдыха с фонтаном

    Михаил Хайкин.

    Рядом с площадью сделают фудкорт с павильонами, где можно будет перекусить. На аллее Бокова появится фонтан.

    Там же предусмотрят теневые навесы и летнюю библиотеку с качелями. Территорию озеленят, высадив новые кустарники и цветники.

    Для удобства установят больше скамеек, урн и навигационных стендов. Кроме того, обновят освещение и разместят камеры, которые будут следить за безопасностью.

    Ранее Хайкин рассказал, как благоустроили Подмосковье в 2021 году. Парки и набережные получили новую жизнь.

    По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.