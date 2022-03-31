Сквер имени Ленина в Серебряных Прудах благоустроят в 2022 году
Реконструкцию сквера имени Ленина проведут в Серебряных Прудах в этом году. Благоустройство осуществят в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда», сообщил Михаил Хайкин.
«Наша задача — создать уютное место для досуга горожан разных возрастных категорий. Планируем оснастить сквер современными комфортными малыми архитектурными формами, сделаем акцент на озеленении», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Территорию поделят на две функциональные зоны — активную и тихую. Центром сквера станет обновленная площадь имени Ленина, ее оборудуют высокими клумбами с высадкой декоративных кустарников и скамейками.
Для тихого отдыха с восточной стороны сквера будет организована зона с лавочками, там предполагается высадка зеленых насаждений. Пешеходные дорожки вымостят тротуарной плиткой, на территории обновят освещение и установят камеры видеонаблюдения.
Глава Московской области Андрей Воробьев призвал обратить особое внимание на весеннее благоустройство в регионе.